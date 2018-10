Manovra, il premier Conte: "Escludo modifiche significative"

«La manovra è stata elaborata, meditata e studiata», nel percorso in Parlamento «potremmo valutare qualche intervento ma è stata costruita in termini integrali e pensare di modificare qualcosa di significativo lo escluderei». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Addis Abbeba, rispondendo a una domanda sulla manovra.

«E' chiaro - ha spiegato Conte - che la manovra l’abbiamo elaborata, meditata, studiata in tanti mesi, incontri, settimane di lavoro. E’ chiaro che potremo valutare qualche intervento ma la manovra è stata costruita in termini integrali quindi pensare di poter modificare qualcosa di significativo lo escluderei. Valuteremo se verranno suggerimenti ma è stata costruita in modo articolato e ben meditato, è assolutamente escluso che in questo momento ci sia la necessità di intervenire».

Sul fronte Alitalia: «Il dossier è delle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con le Ferrovie dello Stato perché il trasporto aereo e quello ferroviario non possono essere sganciati, abbiamo allo studio una newco e confidiamo a breve di realizzarla».

La Newco, ha proseguito Conte, sarebbe una soluzione «che consente a noi di preservare un patrimonio storico, Alitalia, ma di avere anche una sostenibilità economica del progetto perché è chiaro che qualsiasi società deve mantenersi sul mercato e avere una prospettiva economica ed essere in grado di mantenerla da sola».

