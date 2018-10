Università, il governo abolisce il numero chiuso a Medicina ma poi precisa: "Sarà fatto gradualmente"

«Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». E’ quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019.

«In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la Conferenza dei Rettori delle università italiane, che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso». E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi, che corregge quanto scritto nel comunicato del Cdm.

I ministri Bussetti e Grillo hanno chiesto, in sede di Consiglio dei ministri, di «aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina. E' un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza che il governo intende onorare». Lo afferma i ministri dell’Istruzione e della Salute in una nota congiunta. Rispetto alla questione del numero chiuso a Medicina, sottolineano i due ministri, e «allo studio un’ipotesi di lavoro con le università». «Si tratta chiaramente - rilevano Bussetti e Grillo nella nota congiunta - di un percorso da iniziare già quest’anno per gradi. Per assicurare l’aumento dei posti disponibili e avviare un percorso condiviso, a breve sarà convocata una prima riunione con tutti i soggetti interessati, a cominciare dalla CRUI».

«Decisione folle. Nella Legge di Bilancio, tolto il numero chiuso a Medicina». Lo afferma in un tweet il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi.

«Il Consiglio dei Ministri, con il comunicato n. 23, questa mattina ha dato le prime linee guida sulla legge di bilancio. Sull'università sono presenti solamente 4 righe in cui si dice che verrà abolito il numero chiuso per la facoltà di medicina di punto in bianco. Lo rileva in una nota l'Unione degli Universitari, il cui coordinatore Enrico Gulluni, dichiara: «Il governo continua a parlare per slogan e a fare una continua campagna elettorale anche sulle manovre della legge di bilancio. Si parla di eliminazione del numero chiuso a medicina: bene l’intenzione, sosteniamo da anni che l’attuale sistema di accesso vada superato. Ma non si dice in quale modo, non si fa un minimo accenno alla copertura economica e agli investimenti che si devono fare per attuare una simile manovra da subito. Così facendo si rischia solo di mandare in tilt le Università, che senza ulteriori finanziamenti non potrebbero sostenere da subito tutti gli studenti».

«Oltretutto - aggiunge - si parla solo di medicina, dimenticando altri corsi di studio, come ad esempio architettura, dove la barriera di accesso all’entrata deve essere eliminata subito in quanto i richiedenti sono addirittura inferiori rispetto ai posti disponibili. Il Governo - conclude Gulluni - continua a seguire la politica degli slogan vuoti senza peraltro aver mai avviato un confronto con gli studenti. Il ministro Bussetti incontri subito le rappresentanze studentesche e cominci a fare qualcosa di concreto per superare l'attuale sistema».

© Riproduzione riservata