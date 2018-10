Draghi: "Il rialzo dello spread sta causando un aumento dei tassi a famiglie e imprese"

"Anche l'Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell'Eurozona". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. "Il rialzo dello spread - ha detto ancora il presidente della Bce - sta causando un rialzo dei tassi a famiglie e imprese".

"Non vediamo nessun rischio". Così Draghi, risponde alla domanda se la Bce rischia di finire in una situazione in cui prevalgano le esigenze di bilancio dell'Italia piuttosto che quelle di politica monetaria. "Finanziare i deficit non è nel nostro mandato" - ha ribadito Draghi - "abbiamo l'Omt come strumento specifico, per il resto siamo in un regime di dominanza monetaria", non di bilancio.

"Non c'è stata una grande discussione sull'Italia. C'era Dombrovskis, gli ho chiesto il permesso di citarlo, nel dire che occorre osservare le regole di bilancio, ma cercare anche il dialogo" ha anche detto Draghi, rispondendo alla domanda se l'Italia abbia fatto parte degli argomenti discussi oggi dal consiglio direttivo della Bce.

"Non ho la palla di cristallo, se sarà 300, 400 o quant'altro. Certamente questi bond sono nel portafoglio delle banche, se perdono valore intaccano il capitale delle banche" ha evidenziato Draghi

"Forse c'è qualche ricaduta, ma limitata" ha aggiunto Draghi, rispondendo alla domanda se confermasse la recente valutazione secondo cui la crisi italiana non ha finora mostrato segni di contagio ad altri partner europei. "Sono fiducioso che si troverà un accordo" ha concluso Draghi a proposito del negoziato sulla bozza di bilancio italiana.

La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato.

La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e "anticipa che in seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine". L'Eurotower aggiunge che "intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo" dopo la fine del Qe e "finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario".

