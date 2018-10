Lamezia, mercoledì prossimo direzione calabrese del Pd

Il presidente della commissione regionale per il congresso Giovanni Puccio ha convocato la direzione calabrese del Pd. L’appuntamento è per mercoledì 31 a Lamezia, nella sede del partito, quando si dovrebbe dare disco verde al regolamento per l’elezione del segretario e dell’assemblea regionale. Tra i dirigenti dem circola già una data per la celebrazione delle primarie ed è quella di domenica 16 dicembre.

Dovrebbe essere quello il giorno in cui si eleggerà il successore di Ernesto Magorno. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo perché in passato i tentativi di organizzare il congresso si sono infranti sul muro dei veti incrociati e delle difficoltà interne. Anche in questa fase non mancano le difficoltà. L’area Orlando, guidata in Calabria da Carlo Guccione, è sul piede di guerra perché poco convinta della linearità finora seguita da Puccio e dagli altri dirigenti dell’ormai ex maggioranza interna.

Si vedrà mercoledì in direzione se il malcontento sarà tale da impedire l’approvazione del regolamento. In ogni caso, le correnti si stanno già muovendo in maniera sotterranea per individuare i candidati da lanciare per la segreteria. I renziani punteranno sicuro su un loro esponente e altrettanto dovrebbe fare il gruppo degli ex “Ricostituenti”. Ma ci sarà tempo per affinare le strategia. Prima c’è da affrontare il passaggio in direzione.

