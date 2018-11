Inceneritori, è scontro nel governo tra i vicepremier Di Maio e Salvini

La realizzazione degli inceneritori in Campania fa divampare la polemica tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo", scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio che fa riferimento, senza citarlo, a quanto affermato da Matteo Salvini sui rifiuti in Campania. "La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra l’altro non sono nel contratto di Governo", ha poi aggiunto.

"Io sono per costruire e non per i no, perché con i no non si va da nessuna parte. Questo vale soprattutto per gli enti locali, penso a tutti quei sindaci e alla stessa regione Campania che ha sempre detto no, no, no e i rifiuti cosa facciamo? Li facciamo gestire alla camorra?", le parole del ministro degli interni Matteo Salvini rispondendo a Napoli ai cronisti che gli chiedevano della replica di Luigi Di Maio alla sua proposta di un termovalorizzatore in ogni provincia in Campania.

"Quando Acerra si ferma per la manutenzione a gennaio - ha aggiunto Salvini - io voglio che ci sia una soluzione per i napoletani e per i campani. In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori e in Campania uno e noi lombardi non stiamo morendo. Il rischio sanitario è in Campania, quindi il contratto l’ho letto, riletto e scritto ma qua c'è da dare risposte a mamme e papà e bambini che non meritano di pagare tasse sui rifiuti e vivere fra roghi tossici e discariche abusive. Io non vorrei che fra due mesi Napoli e la Campania avessero un’emergenza sanitaria. Nel contratto di governo si parla di soluzione al problema dei rifiuti che o spariscono o evaporano o li mangiamo o li valorizziamo o li inceneriamo o li mettiamo in discarica".

Intanto, attraverso una nota, i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Ambiente della Camera, con la capogruppo Ilaria Fontana, fanno sapere che "sia il Contratto di Governo che punta al superamento degli inceneritori non a costruirne di nuovi, che i numeri della produzione dei rifiuti in Campania e lo stato d’avanzamento della raccolta differenziata nella Regione, escludono industrialmente la realizzazione di nuovi impianti incenerimento".

I Parlamentari Cinque Stelle citano la pagina del contratto di governo dove si prevede la chiusura degli inceneritori: "Una corretta e virtuosa applicazione dell’economia circolare - si legge nel contratto - in linea con la Gerarchia Europea nella gestione dei rifiuti comporta una forte riduzione del rifiuto prodotto prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica e incenerimento, fino ad arrivare al graduale superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati e alternativi. A tal proposito il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il Mondo".

"Nel Contratto - sottolineano gli M5s - sono previsti inoltre fiscalità premianti per la raccolta differenziata e recupero di materia proprio come quella approvate oggi in Commissione e l'estensione della raccolta domiciliare con tariffa puntuale, centri di riparazione e riuso dei beni riutilizzati".

"Quanto alla Campania - concludono i pentastellati - i livelli di raccolta differenziata raggiunti in questa regione negli ultimi anni non giustificano neanche sul piano industriale la realizzazione di nuovi inceneritori. Quello che è da potenziare in Campania è l’estensione della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale in tutta Napoli e in tutti i Comuni e costruire centri riparazione, riciclo, compostaggio. Proprio come dice il Contratto di Governo e il 'Modello Treviso' già realizzato per la parte della raccolta differenziata da moltissimi Comuni campani".

