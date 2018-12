Dissesto idrogeologico al Sud, il ministro annuncia un accordo con l'Europa

«Il 23 gennaio stipuleremo un accordo con il Commissario europeo per le Politiche Regionali, Corina

Cretu, e i presidenti delle Regioni del Sud, per combattere il dissesto idrogeologico». Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi nel corso di una diretta Facebook.

«Metteremo a sistema - aggiunge - tutte le risorse disponibili, ovvero i fondi strutturali europei e i fondi nazionali, per intervenire finalmente in modo puntuale ed efficace con opere che mettano in sicurezza il nostro territorio. Chi in questi giorni evoca strade diverse vuole solo creare altra burocrazia e impedire che si agisca rapidamente».

© Riproduzione riservata