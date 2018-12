Migranti, Salvini: "Mai più in Italia chi aiuta i trafficanti di esseri umani"

«Chi aiuta i trafficanti di esseri umani in Italia non arriverà più». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando delle navi delle ong che chiedono si sbarcare in Italia.

«Le navi francesi andranno in Francia, quelle olandesi in Olanda e quelle spagnole in Spagna. Più navi ci sono nel Mediterraneo più gli scafisti sono aiutati a fare il loro lavoro - ha concluso -. Chi arriva in aereo e non in barca ha il diritto di arrivare, tutti gli altri non mettono piede qui e se qualcuno era abituato ad ingrassare attraverso il traffico di essere umani, con questo governo ha finito».

