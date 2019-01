Corsa alla segreteria del Pd, Zingaretti primo tra le polemiche

I risultati parziali di ogni candidato sono nell' ordine: Zingaretti 47,95, Martina 36,53%, Giachetti 11,23 %, Boccia 2,91%, Saladino 0,71%, Corallo 0,67%". Lo annuncia in una nota Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del Pd riferendo il risultato del voto degli iscritti nei circoli.

"Come stabilito dalla Commissione Nazionale - spiega Dal Moro - gli uffici dell'organizzazione del partito hanno comunicato i risultati ufficiosi resi noti dalle Commissioni provinciali per il Congresso". "Nella giornata di domenica si sono concluse le votazioni nei circoli. Gli stessi circoli impegnati fino a domenica nel voto hanno trasmesso lunedì i verbali alle commissioni provinciali le quali hanno redatto entro la giornata di martedi' le certificazioni provinciali e trasmesso gli ultimi all' organizzazione nazionale nelle giornata di oggi. Un lavoro importante che ha coinvolto oltre 6.000 circoli, un impegno di volontariato che rappresenta ancora una volta la presenza capillare del Pd sul territorio nazionale". "L'affluenza sulla platea degli aventi diritto - ha detto Dal Moro - e' stata del 50,43% % pari a circa 190.000 votanti".

"I dati che stanno facendo trapelare sull'affluenza voto nei circoli del Pd sono assolutamente falsi. Ho abbandonato i lavori della commissione perche' stanno diffondendo dati condizionati da centinaia di ricorsi non ancora discussi, prenderemo pesanti provvedimenti nelle prossime ore. In Calabria, Sicilia e Campania ci sono centinaia di ricorsi pendenti e pretendiamo immediate risposte. Abbiamo elettori che pretendono di essere rispettati". Cosi' Umberto Marroni, componente della commissione nazionale per il congresso, rappresentante della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia.

© Riproduzione riservata