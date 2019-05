Amministrative in Calabria, domani uno speciale sulla Gazzetta del Sud in edicola

Sono 137 i Comuni della Calabria chiamati al voto per il prossimo 26 maggio. Si tratta di più un terzo dei centri calabresi (in tutto sono 404) che dovranno rinnovare gli organi elettivi municipali. Vibo Valentia è l’unico capoluogo i cui cittadini sono chiamati alle urne.

Esclusa Vibo, sono quattro i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e che potrebbero essere chiamati al ballottaggio in programma il 9 giugno prossimo. Si tratta di Corigliano Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto Uffugo.

Nella provincia di Catanzaro sono ventuno le municipalità al voto per il rinnovo del consiglio comunale, saranno 69 invece nel Cosentino, 25 in provincia di Reggio Calabria, 1o nel Crotonese e 12 nel Vibonese.

Domani in edicola sulla Gazzetta del Sud saranno pubblicati degli speciali in ogni edizione della Calabria. In particolare, ci saranno 12 pagine di speciale nell'edizione di Reggio, 16 in quella di Catanzaro e 24 in quella di Cosena.

© Riproduzione riservata