Rai, incompatibile il doppio ruolo di Foa. Di Maio: "Ora fuori la politica"

È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli, 9 contrari e 4 astenuti - la risoluzione presentata da M5s.

Con il gruppo pentastellato hanno votato il gruppo Pd e il rappresentante di LeU. In precedenza, pochi minuti prima, era stata respinta la risoluzione Pd che sosteneva ugualmente l’incompatibilità.

La decisione di oggi della commissione di Vigilanza non è vincolante ai fini del mantenimento dell’incarico di Foa nell’urna o nell’altra presidenza, ovvero non implica la decadenza, ma di certo costituisce un significativo segnale politico. E nella dichiarazione di voto il Pd, con Faraone, ha detto che Foa si deve dimettere.

«Oggi in Commissione di Vigilanza abbiamo evidenziato l’inadeguatezza del doppio incarico in Rai da parte del presidente - scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio -. Nessuna polemica e nessuna ostilità, abbiamo solo detto le cose come stanno, perché la Rai è la tv dei cittadini, non dei partiti!».

«Serve subito approvare una legge per spezzare il legame tra la politica e la Rai. Il M5s ne ha una già depositata, che siamo pronti a discutere - prosegue Di Maio -. La tv pubblica è dei cittadini, che pagano il canone, non dei politici. È ingiusto che paghino per tenerla in piedi così».

«Sulla Rai si possono e si devono tagliare i megastipendi, si devono ridurre le produzioni esterne e va ridimensionato lo strapotere degli agenti che dettano contratti e palinsesti. È già stata depositata una risoluzione della Lega», dice l'altro vicepremier, Matteo Salvini.

© Riproduzione riservata