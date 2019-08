Crisi di governo, proseguono le consultazioni: oggi i big da Mattarella

Proseguono le consultazioni al Quirinale per la risoluzione della crisi di governo. Oggi attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S.

Intanto Zingaretti apre alla trattativa con i 5s, proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato: niente Conte bis e una squadra tutta nuova. Uscito di scena Giuseppe Conte e messo all’angolo Matteo Salvini, il Pd fa la prima mossa per avviare la trattativa. Ed è una mossa pesante che fa capire quanto potrebbe essere complicata la mediazione per un’intesa

con i Cinque stelle. Obiettivo unico, un governo di legislatura. Altrimenti si torna al voto.

Salvini prende le distanze dagli ex-alleati: «Abbiamo idee che non era possibile realizzareinsieme, a partire dalla flat tax». Evasivo su probabili intese con tutta l’area di centrodestra e con Berlusconi: «Ora lavoriamo al programma, aspettiamo le decisioni di Mattarella».

Crisi di governo, le consultazioni al Quirinale: diretta video

Il nome dell’ex ministro Severino come premier di garanzia circola da alcuni giorni tra i 'boatos' di Montecitorio. E sarebbe stato fatto anche questa sera a palazzo Grazioli, durante la riunione che si è tenuta alla presenza di Berlusconi e dei vertici azzurri. Le trattative tra Pd e M5s vanno avanti, proprio alla ricerca di un premier di garanzia. E in FI si ritiene che uno dei possibili punti di convergenza tra dem e pentastellati possa essere l’ex ministro del governo Monti. Solo ipotesi ovviamente, come quella di Cantone possibile a palazzo Chigi. In ogni caso il partito azzurro si presenterà sottolineando che il centrodestra è unito, anche se si reca separato al Colle. Ma durante l’incontro non sarebbero state risparmiate critiche a Salvini che - questo il refrain - avrebbe commesso un autogol aprendo la crisi ad agosto. Particolarmente duro sarebbe stato Gianni Letta. Secondo il braccio destro del Cavaliere, riferiscono fonti parlamentari azzurre, il ministro dell’Interno avrebbe mancato di sensibilità istituzionale.

