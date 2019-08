Migranti, Salvini firma il divieto di ingresso per la nave Eleonore

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca.

Il provvedimento - rendono noto fonti del Viminale - è già stato trasmesso ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. La nave ieri ha soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms, in Libia. Il gommone è stato avvistato dal biplano «Lifeline 3».

Mentre erano in corso le operazioni di soccorso da parte del team di salvataggio della nave Eleonore, «una motovedetta della cosiddetta 'guardia costiera libica' si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi», afferma Mediterranea, aggiungendo che dopo che la motovedetta libica si è allontanata, «le persone sono state tutte tratte in salvo a bordo della Eleonore che sta facendo rotta verso nord alla ricerca di un porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi».

