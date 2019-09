Stop all'Iva e ridotte le tasse sul lavoro, pronta la bozza del programma Pd-M5S

Una bozza di programma in ventisei punti: in cima la legge di bilancio 2020, con l'impegno a sterilizzare l'aumento dell'Iva, in fondo l'impegno a "collaborare" per rendere Roma "una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti".

È il testo cui lavorano M5S e Pd in vista della nascita del governo e che il Movimento 5 stelle pubblica sul blog per informare i votanti della piattaforma Rousseau. Un documento dal titolo: "linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo". Si avverte però che si tratta di una "bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il premier incaricato" Giuseppe Conte "sta integrando e definendo".

"Con riferimento alla legge di bilancio per il 2020 sarà perseguita una politica economica espansiva, senza compromettere l'equilibrio di finanza pubblica, e, in particolare: neutralizzazione dell'aumento dell'Iva, sostegno alle famiglie e ai disabili, politiche per l'emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare". È il primo punto della bozza di programma. Al punto due c'è la "riduzione delle tasse sul lavoro a vantaggio dei lavoratori": "Ridurre le tasse sul lavoro, a vantaggio dei lavoratori" e "individuare una retribuzione giusta ("salario minimo"), garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori".

E ancora: "Occorre tutelare i beni comuni, come la scuola, l'acqua pubblica, la sanità. Anche le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che occorre avviare la revisione delle concessioni autostradali".

"L'Italia - si legge nel documento - ha bisogno di una seria legge sul conflitto di interessi, con una contestuale riforma del sistema radiotelevisivo improntato alla tutela dell'indipendenza e del pluralismo".

Si parla anche di "un governo con Roma al centro. 'Il Governo dovrà collaborare per rendere Roma una Capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti'. Lo abbiamo messo nero su bianco nell'accordo con il Pd per la formazione del nuovo governo. Siamo stati chiari. Andiamo avanti per l'Italia e per la nostra città".

La versione finale del testo dovrebbe arrivare in serata, dopo un nuovo incontro a Palazzo Chigi ma intanto si parla anche di sicurezza: "La disciplina in materia di sicurezza dovrà essere aggiornata seguendo le recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica". Sull'immigrazione si invoca una "forte risposta europea, anche attraverso la definizione di una normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che - nello stesso tempo - affronti i temi dell'integrazione".

