Si sta chiudendo in questi minuti a Palazzo Chigi la lista dei sottosegretari del governo Conte. A quanto si apprende, in mattinata mancavano ancora alcune caselle per siglare l’intesa finale sui quarantadue sottosegretari della squadra di governo.

Premier e rappresentanti dei partiti sarebbero riuniti in questi minuti: il Consiglio dei ministri era convocato alle 9.30 e inizierà - viene spiegato - non appena trovata la quadra.

