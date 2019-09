Migranti, Di Maio: "Stabilizzare la Libia per fermare le partenze"

«Se l’Italia viene lasciata sola c'è un’emergenza ma devo dire che con l’accordo di Malta, a differenza di quando venivano fatti sbarcare anche con il ministro Salvini perché si sequestravano le navi e ce li dovevamo tenere tutti, adesso abbiamo un meccanismo di redistribuzione».

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Sky News nel corso della sua missione a New York.

«Il problema dei migranti non si risolve distribuendoli negli altri Paesi europei - aggiunge Di Maio - ma fermando le partenze e per questo siamo impegnati in vari colloqui sulla stabilità della Libia, per fermare il conflitto e evitare che il Paese diventi ulteriormente una rotta di migranti verso l'Italia».

Di Maio si è detto «contento» per l’accordo raggiunto a Malta «ma non voglio enfatizzarlo».

© Riproduzione riservata