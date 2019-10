Governo, Conte: "Manovra complicata, Quota 100 rimane"

«Stasera ci sarà un Consiglio dei ministri che approverà un passaggio importante della complessa manovra a cui stiamo lavorando». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione della relazione sull'innovazione e ricerca del Cnr.

«Vogliamo conservare Quota 100, perché questo è l’indirizzo politico - ha detto il premier -. Si è ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 comunque rimane, questo senz'altro».

Sui presunti disaccordi all'interno della maggioranza sulle misure da inserire nella legge di bilancio, Conte spiega: «Una manovra è sempre complicata, far quadrare i conti è sempre un problema per tutti. Stiamo cercando di rivedere le ultime misure, ma quando leggo i giornali vedo una rappresentazione non corrispondente alla realtà. Abbiamo fatto una riunione fino al mattino e non c'è stato assolutamente quel clima che è stato riportato sui giornali».

