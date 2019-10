Manifestazione del centrodestra a Roma, in centinaia già a piazza San Giovanni

A tre ore di distanza dall'inizio della manifestazione del centrodestra a Roma, alcune centinaia di persone sono già in piazza San Giovanni: molti di loro sono venuti presto per stare sotto il palco, dove uno sparuto gruppo ha già cominciato a ritmare il nome del leader della Lega Matteo Salvini.

E presto sono arrivati anche i militanti di Fratelli d'Italia per collocare proprio sotto il palco - dove troneggia la scritta "Orgoglio Italiano, una patria da amare e difendere". Un enorme striscione sostenuto da 8 lunghe aste con su scritto "Mai con il Pd, mai coi 5 stelle, con Giorgia".

Con lo stesso testo altri 2 due striscioni verticali di FdI sono stati ancorati a delle bottiglie di acqua e a degli enormi palloncini. Le bandiere che vengono sventolate dai partecipanti alla manifestazione sono della Lega, ma tante anche di Fratelli d'Italia ed alcune di Forza Italia.

Tra quanti si sono svegliati all'alba ci sono Stefano di 55 anni e Teresa, di 53. I coniugi hanno messo la sveglia alle 4 e alle 6 hanno preso il treno da Padova. "Siamo da sempre della Lega e abbiamo scelto di venire presto anche per stare davanti al palco ma anche per incontrare alcuni nostri parenti che vivono a Roma", hanno detto.

Ada e Francesca invece sono di Roma: "Siamo mattiniere e abbiamo voluto avvicinarci quanto più possibile al palco perché altrimenti dopo sarà un caos".

Ci sarà anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: "Sarò in piazza a Roma con il centrodestra unito, con Salvini, Meloni, Berlusconi e Toti perché spero che l'attuale governo possa andare via per lasciare spazio agli elettori. Il mio giudizio politico su questo governo è negativo ma sotto il profilo istituzionale da presidente della Regione Siciliana nutro rispetto e mi auguro che possa far il bene della nostra Sicilia".

