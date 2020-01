Regionali, Conte: il voto in Calabria e in Emilia non è un giudizio sul mio governo

Il voto di domenica alle regionali "non riguardano la sopravvivenza del governo, né la mia. Non è un voto sul governo, sarebbe assolutamente improprio pensare che la votazione delle comunità emiliano-romagnola e calabrese possa essere un voto sul governo". Lo ribadisce da Assisi il premier Giuseppe Conte.

"Al di là del risultato" alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, Conte ha ricordato che "abbiamo un impegno preso di fronte al paese e dobbiamo portarlo a termine. Non possiamo farci deprimere da qualche risultato che non dovesse piacerci". Secondo Conte, non si può votare inseguendo i sondaggi, ma "accettare il fatto che i governi vanno in parlamento e ricevono la fiducia, è la democrazia parlamentare".

© Riproduzione riservata