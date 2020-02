'Ndrangheta, Davi a Salvini e Sardine: "Andiamo a citofonare da boss"

"Vive in una ricca città del nord a pochi chilometri dalla 'nostra'. La sua famiglia è stata coinvolta più volte in questioni di droga e estorsioni, porta un cognome importante nella 'Ndrangheta, e soprattutto è libero come l’aria. Caro Mattia Santori caro Matteo Salvini venite con me che andiamo a citofonare a casa sua".

Klaus Davi rivolge un appello al leader delle Sardine e al segretario della Lega. Sul profilo del giornalista compare l’ultima citofonata, spiega, "al boss della 'Ndrangheta, Michele Labate, girato qualche giorno fa". Klaus Davi rende noto che si recherà nei prossimi giorni da Trimboli "senza rivelare il giorno per evitare di non trovarlo a casa".

I boss a cui Davi ha citofonato negli ultimi quattro anni insieme ad Alberto Micelotta sono, ricorda il giornalista, "Rosario De Stefano, Giuseppe Mancuso, Antonio Pironalli, Mommino Piromalli, Gioacchino Piromalli, Rocco Anello, Orazio De Stefano, e molti altri tutti immortalati in una serie web che ha superato i 5 milioni di visualizzazioni attirando l’attenzione di quotidiani come il Guardian, la Bild Zeitung, la Tv Svizzera".

