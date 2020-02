Renzi: "Se cade il Conte bis ci sarà un nuovo governo, non le elezioni"

"Io non voglio andare a elezioni. Erano altri quelli che avevano già fatto l’accordo con Salvini. In più le elezioni non ci saranno per mesi (dopo il referendum di marzo vanno rifatti i collegi e dunque servono tempi tecnici). Per cui, se cade il governo Conte Bis, ci sarà un nuovo governo. Non le elezioni". Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-News.

"Nessuno di noi ha detto che vogliamo sfiduciare Conte. Abbiamo detto che non condividiamo la battaglia sulla prescrizione. E che faremo valere su quella i nostri numeri. Punto - aggiunge -. Noi su questo non torniamo indietro. Per noi, la prescrizione non vale la fine del Governo: ecco perchè Bonafede farebbe bene a fermarsi lui, prima di combinare il patatrac. Chi è l’arrogante? Chi come Italia Viva dice: 'Su questo non siamo d’accordò o chi come Bonafede dice: 'Si fa come voglio io anche se in Parlamento non abbiamo i numeri'?".

"Una parte del Governo e della maggioranza ha lavorato per tutta la settimana per buttarci fuori e fare a meno dei nostri voti, perchè noi sulla prescrizione non ci siamo accodati alla incomprensibile svolta giustizialista del PD. La nostra colpa? Difendere le garanzie per i cittadini dalle inefficienze dello Stato", aggiunge Renzi nella sua e-News.

"La nostra punizione? Fuori dal Governo, in nome della 'tolleranza zero', dopo una dura reprimenda sulla mancanza di educazione. Come se proporre contenuti e portare avanti le proprie idee fosse proibito. Che poi è come proibire la politica in nome della buona educazione - aggiunge -. Quasi tutti gli organi di stampa hanno pedissequamente seguito la linea che arrivava dal portavoce di Palazzo Chigi. E addirittura l’Ufficio Stampa del Quirinale è dovuto intervenire per smentire ricostruzioni folli della situazione politica. Sinceramente sono dispiaciuto che prima vengano le veline di palazzo e poi la verità dei fatti. Ma sono anche molto fiducioso perchè il tempo chiarisce molte cose. Basta avere pazienza come ho scritto in un post, ieri, citando il pezzo del Cardinal Ravasi sul Sole 24 ore".

