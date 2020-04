Accordo Ue sul piano da 500 mld, Conte: "Posizione mia e del governo non cambia"

Dopo giorni di tensione ai massimi livelli, l’Eurogruppo trova un accordo che soddisfa tutti: dall’Italia all’Olanda, fino ad oggi ai poli opposti dell’animata discussione su come intervenire per arginare la

crisi economica in cui è sprofondata l’Europa dopo l’epidemia.

Potrebbe sembrare un mezzo miracolo diplomatico, in realtà solo un primo accordo a cui manca buona parte della sostanza che più divideva in questi giorni, cioè gli Eurobond, che vengono rinviati ai leader Ue. Ma sul Mes, altro scoglio, il gioco è fatto: interverrà come prima arma di difesa, e non avrà condizionalità se i Paesi useranno i suoi aiuti per le spese sanitarie.

Sull'argomento è intervenuto Giuseppe Conte, via Twitter. "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi", ha scritto il premier.

