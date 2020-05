Autorità portuale dello Stretto, nominato il nuovo comitato di gestione: ancora silenzio dalla Sicilia

È stato nominato dal presidente Mario Paolo Mega il nuovo comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Di fatto, anche sulle due rive dello Stretto, comincia la nuova era avviata dalla riforma della portualità italiana.

Componenti del Comitato saranno Alberto Porcelli, designato dalla presidente della Regione Calabria, Mario Caldarera e Domenico Donato Battaglia, indicati rispettivamente dai sindaci delle città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria ed il direttore marittimo della Sicilia Orientale Giancarlo Russo. Ad essi si aggiungeranno, in ordine a temi specifici che verranno trattati in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, i Comandanti dei porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria.

Ci si arriva in forte ritardo sia per la precedente scellerata scelta dell'allora ministro Delrio e di quel governo nazionale che decise di inglobare i porti di Messina e Milazzo nel sistema guidato da Gioia Tauro, sia per le forti resistenze registrate in questi lunghi mesi da parte delle regioni Calabria e Sicilia.

Ma ora una delle due componenti più riottose, la regione Calabria, ha ceduto le armi e ha provveduto a designare il proprio rappresentante, Alberto Porcelli. Resta inspiegabile invece il silenzio assoluto della Regione Siciliana, che continua a non designare nessuno, rinunciando a svolgere il proprio ruolo senza più alcuna fondata ragione. Ma si parte lo stesso, come annunciato dal presidente mario paolo mega che, con suo decreto, ha disposto l'insediamento del nuovo comitato di gestione. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto soddisfatto della composizione del Comitato di Gestione, che annovera al suo interno professionisti con elevate competenze amministrative e gestionali e che possiedono una profonda conoscenza dei territori dell'Area dello Stretto e delle sue dinamiche economiche” dichiara il Presidente Mega.

“Ringrazio, pertanto, la Governatrice Jole Santelli ed i Sindaci Metropolitani Cateno De Luca e Giuseppe Falcomatà per aver indicato persone di così alto profilo, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Non meno importante sarà il contributo che potranno fornire i rappresentanti dell'Autorità Marittima con cui già in questi primi mesi di mandato ho avuto modo di operare in totale sinergia. Sono certo che grazie a questa squadra, che spero presta verrà completata con la designazione del rappresentante della Regione Siciliana, i Porti dello Stretto potranno conoscere una nuova stagione di sviluppo e dimostrare l'importanza ed i benefici della presenza di una autonoma Autorità di Sistema Portuale”.

