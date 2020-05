Conte: "Nel decreto Rilancio cassa integrazione in deroga semplificata"

«Il Governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto-legge di sostegno all’economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori». Lo spiega, in un’intervista a Euractiv, il premier Giuseppe Conte.

«Siamo al lavoro su un pacchetto di interventi coraggiosi, per ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto quelle infrastrutturali, e dare un taglio netto alla burocrazia», aggiunge il premier.

«Ritengo che una crisi come quella del Covid-19 richieda un aggiornamento dei termini del dibattito fra gli Stati Membri sul tipo di Unione che consenta di preservarne pilastri, come il Mercato Unico e Schengen, e principi fondamentali, come la solidarietà».

« Ci troviamo, in sostanza, sia a dover tutelare principi e pilastri dell’Unione Europea come la conosciamo da decenni, sia a constatare che, senza forme di ulteriore integrazione, l’Unione Europea rischia di non essere competitiva e resiliente come attore globale - conclude -. Vorrei aggiungere che si tratta di questioni che richiedono un contributo di tutti gli Stati membri e che questa crisi conferma non possano più essere rinviate nel segno di un approccio 'minimalista' all’Europa».

