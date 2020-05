Coronavirus, Azzolina: "Spesi oltre 160 milioni per la digitalizzazione della scuola"

"Oltre 160 milioni li abbiamo spesi per piattaforme, tablet, programmi e formazione. Nel decreto bilancio abbiamo avuto come scuola 1,4 miliardi, è un segnale di attenzione vera, inedito rispetto agli ultimi anni". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso dell’audizione in commissione Cultura della Camera.

"Il governo accompagnerà il ritorno a scuola degli studenti in sicurezza - ha aggiunto - a partire dai prossimi esami di Stato".

