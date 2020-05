Casellati: "Basta con i Dpcm dall'alto, il Parlamento è aperto"

«Basta con i Dpcm calati dall’alto, il Parlamento è aperto». Lo dice il presidente del Senato, Elisabetta Casellati a TgCom24. «I problemi si risolvono in Parlamento, il Parlamento non lascia indietro nessuno».

«Il Senato è aperto, sono qui da quasi tre mesi per garantirne la funzionalità. Il Senato non è in quarantena e sa rispondere ai cittadini in tempi brevi e meglio. Bisogna aprire tutte le attività in situazione di sicurezza sanitaria, aprirle subito perchè il tempo è un fattore decisivo».

Si deve poi «aiutare e venire incontro con le risorse. Questo significa mettere soldi nelle tasche degli italiani e dire un no molto fermo ai vincoli, alle troppe carte della burocrazia. Penso agli investimenti per le famiglie e per le Pmi. Penso ad un piano per le infrastrutture».

«Le scuole devono essere aperte. I ragazzi a settembre devono tornare tutti in classe, certamente con le misure di sicurezza - aggiunge Casellati -. È una questione fondamentale non è solo una questione didattica, ma anche sociale. I ragazzi devono potersi incontrare».

