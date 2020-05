Gelo nel Governo sugli assistenti civici, il Viminale: "Non eravamo stati informati"

Bufera e divisioni nel Governo sulla istituzione degli assistenti civici. L'idea, presentata ieri dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è quella di creare un bando per 60 mila persone con il compito di aiutare e vigilare durante la Fase 2.

Un bando rivolto "a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali".

Una proposta che ha scatenato da subito diverse polemiche e sulla quale adesso arriva un commento gelido direttamente dal ministero dell'Interno: "Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell'Interno, per l'istituzione della figura degli 'assistenti civici' in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio".

Insomma, sembra che nessuno ne sapesse nulla, tanto che dagli Affari Regionali arriva subito un chiarimento: "Quando si parla di assistenti civici parliamo di volontariato. Stiamo parlando di 16 ore settimanali che ciascuno può regalare al proprio Comune per aiutare gli anziani, portare spesa e medicine, aiutare nell'organizzazione del distanziamento sociale, come ad esempio fuori dalle chiese o fuori dai parchi per contingentare gli ingressi. Nessuna vigilanza, ronda o sentinelle anti spritz. In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti ma solo segnalare a vigili e forze dell'ordine".

Tutto finito? Non proprio il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi scrive in un tweet: "La fuga in avanti di Francesco Boccia sui 60mila #assistenticivici non mi convince. E non convince il #M5S. Per noi i cittadini devono controllare quello che fanno i politici, non quello che fanno altri cittadini: auspico passo indietro del ministro e confronto con tutta la maggioranza".

E non il solo "fuoco amico" che investe Boccia. Matteo Renzi, senza neanche citare l'esponente dell'esecuti, bolla come "follia" l'idea: "Un ministro ha annunciato la creazione di un corpo di 60.000 assistenti civici. Boh, solo a me sembra una follia finalizzata ad avere visibilità? Come spesso accade la penso come Matteo Orfini. Non sarebbe meglio valorizzare di più il terzo settore e il servizio civile?".

