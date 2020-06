Speranza: "Dal 15 giugno ok a cinema, teatri e concerti ma con limite di pubblico"

«Dal 15 giugno riprenderanno le attività per cinema, teatri e concerti con il limite di 200 persone al chiuso e 1.000 all’aperto. Sempre dal 15 giugno riprenderanno le attività ludiche e ricreative per i bambini». Lo ha sottolineato il ministro della salute Roberto Speranza nell’informativa al Senato.

«Il filo che unisce tutti i provvedimenti è la costante proporzionalità delle misure all’andamento della curva del contagio». Il ministro ha quindi ringraziato «le 10 donne e gli uomini che fanno parte del nostro Comitato Tecnico Scientifico che ha accompagnato con le proprie valutazioni ed indicazioni ogni passo che abbiamo deciso di compiere in un rapporto positivo tra scienza e politica. Oggi - ha detto - noi non dobbiamo cambiare strada».

Il governo è «al lavoro per garantire la riapertura in piena sicurezza di tutte le scuole a partire dal mese di settembre. La mia opinione è che questa riapertura rappresenti la priorità assoluta su cui concentrare tutta la nostra attenzione e tutte le nostre risorse», ha assicurato Speranza. «Il diritto all’istruzione dei nostri figli, garantito dalla Costituzione, è il fattore essenziale per il futuro del Nostro Paese», ha rilevato.

