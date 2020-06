Regione Calabria, Pitaro lascia la vicepresidenza di commissione: "Maggioranza ha violato le regole"

"Ho rassegnato le dimissioni dalla Vicepresidenza della Commissione Riforme. Ieri, come è noto, la maggioranza ha scritto un’altra pagina nera nella storia del consiglio regionale. Dopo mesi di attesa, dopo finanche l’istituzione di una nuova commissione per soddisfare gli appetiti della maggioranza, il consiglio regionale di ieri è iniziato con ben 8 ore e mezza di ritardo perché, nonostante abbia acchiappato tutte le Presidenze delle commissioni, la maggioranza famelica non riusciva a soddisfare gli appetiti di tutte le componenti". Lo scrive in una nota l'avvocato Francesco Pitaro.

"Dopo 8 ore e mezza di attesa non condividendo il quadro politico che si stava delineando e il totale boicottaggio della minoranza siamo andati via. Ciò nonostante, la maggioranza, violando il Regolamento, non solo ha eletto i Presidenti delle Commissioni ma ha pure proceduto alla elezione dei Vice Presidenti la cui elezioni spetta alla opposizione. Ma, tuttavia, se l’opposizione non era in aula è di tutta evidenza che quell’elezione è giuridicamente nulla ed inesistente. Insomma, non solo la maggioranza ha ingoiato tutte le Presidenze ma si è sostituita illegalmente alla minoranza eleggendo i componenti che spettano di diritto all’opposizione. Tutto ciò ovviamente non è possibile e non è giuridicamente praticabile. Ma vi è di più. Sono stati eletti presidenti e vice presidenti e segretari delle Commissioni senza che i gruppi avessero proceduto alla designazione dei componenti! Anche ciò rende nulle ed inesistenti le elezioni".

"Ma se i gruppi non hanno preventivamente designato i propri componenti nelle commissioni come fa il consiglio ad eleggere gli uffici di presidenza delle Commissioni? Insomma, l’intero procedimento attivato ieri dalla maggioranza è nullo e le elezioni avvenute giuridicamente inesistenti e illegittime. Per tale ragione trattandosi di procedimento manifestamente illegale e in contrasto con il Regolamento ho rassegnato le dimissioni da Vice Presidente della Commissione Riforme trattandosi di elezione di esclusiva competenza della minoranza che non può arrogarsi la maggioranza. Chiedo, pertanto, che il presidente Tallini ripristini la legalità e riconvochi il consiglio regionale per la elezione ex novo di tutti gli uffici di presidenza di tutte le Commissioni", conclude Pitaro.

