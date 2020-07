Scuola, via libera a classi con meno di 15 alunni dal prossimo anno

Nel prossimo anno scolastico le classi delle elementari potranno avere anche meno di 15 alunni. Un emendamento al Dl Rilancio approvato in commissione prevede una deroga al «numero minimo e massimo di alunni per classe" anche per gli altri livelli di istruzione, qualora fosse necessario per rispettare le regole anti Covid.

Previsti anche incarichi temporanei per docenti e personale Ata e la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. I contratti a tempo - si legge - si interrompono in caso di sospensione dell’attività in presenza.

© Riproduzione riservata