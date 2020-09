Alta velocità al Sud, Bruno Bossio: "Studio di fattibilità entro due mesi, si avvicina il traguardo"

"Dopo anni di promesse, al sud continentale del nostro Paese è finalmente riconosciuto il diritto a fruire dell'Alta Velocità ferroviaria al fine di poter unire l'Italia, collegando Reggio Calabria con Roma, allo stesso modo o addirittura in un tempo inferiore di quanto si impieghi oggi a spostarsi tra Roma e Milano".

Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Arriva proprio oggi, infatti, dal ministro Paola De Micheli, ancora una volta, la conferma che l'attuale Governo nazionale vuole realizzare l'Alta Velocità tra Reggio Calabria e Salerno. Lo studio di fattibilità, per come annunciato dal ministro, sarà definito entro due mesi. Ciò è stato reso possibile in virtù del fatto che con la legge 77 del 17 luglio 2020, Rete Ferroviaria Italiana è stata autorizzata ad utilizzare 40 milioni di euro per la realizzazione di alcune direttrici di Alta Velocità, tra cui quella di Salerno-Reggio Calabria. Sarà l'esito dello studio di fattibilità - prosegue la deputata- ad indicare la soluzione per garantire la realizzazione del nuovo itinerario ferroviario a sud di Salerno, sviluppando un progetto per un'Alta Velocità che abbia caratteristiche tecnologiche e prestazionali innovative, che consentano la effettiva la realizzazione di una infrastruttura sicura con una velocità di 250 km orari".

