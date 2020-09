Referendum, affluenza al 12%. Stesso dato per le comunali in Calabria

Si attesta al 12,25% il dato nazionale dell'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari rilevato alle ore 12. Il dato emerge dal sito del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni.

Dato più basso invece in Calabria. Il dato definitivo, fornito dal ministero dell’Interno, si riferisce a tutti 404 Comuni. La provincia dove si è votato di più è Crotone con un’affluenza dell’11,72%, a seguire Reggio Calabria con l’8,72%. Poi Catanzaro con l’8,43, e Cosenza con il 8,16%. Ultima Vibo Valentia con il 7,60% degli aventi diritto che si è recato alle urne.

Per le comunali in Calabria (si vota in 72 comuni tra cui Reggio e Crotone) il dato è del 12,64%. I dati per provincia vedono un'affluenza al 13,82% a Catanzaro, 12,17% a Cosenza, 12,49% a Crotone, 11,63% a Reggio Calabria e 10,99% a Vibo Valentia.

Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15.

© Riproduzione riservata