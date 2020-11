Dpcm, nuove misure restrittive a partire da venerdì: quando parla Conte? stasera la conferenza

«Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì' 6 novembre». È quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che «lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività».

«Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo dpcm», scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter. Il premier parlerà a partire dalle 20.20.

L’automatismo per la definizione delle zone rosse nelle quali introdurre restrizioni è già previsto anche nel dpcm ma questo «non vuol dire che sia tutto così facile», aveva detto durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull'andamento dell’epidemia il direttore della prevenzione Gianni Rezza.

«L'Rt è un indicatore di stima che arriva da modelli automatici ma da solo potrebbe essere anche fallace. Si deve vedere anche la resilienza e questo rende più sofisticato il meccanismo. Si tratta di un parametro che è un insieme di 21 indicatori compresi quelli di resilienza ed è su questo che si sta ragionando».

