Su Amazon il libro sull'ammirazione per Salvini, ma sono tutte pagine bianche

E' il libro più venduto nella categoria "Scienze politiche" di Amazon, davanti anche ad "Una terra promessa" di Barack Obama, l'ex presidente degli Sati Uniti. Ha un costo di 6,99 euro, ha una copertina flessibile e consta di 110 pagine. Ma l'aspetto che colpisce è che sono tutte bianche. Nel volume dal titolo "Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione" non c'è scritta nemmeno una riga. L'annuncio è accompagnato da una dovuta precisazione: "Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti".

Dalle recensioni

Ed è per questa ragione che chi lo compra è avvisato, nonostante fra le recensioni di chi lo abbia comprato non manchino le proteste di chi si è sentito sostanzialmente preso in giro: "È una vergogna ed un imbroglio. All'interno solo pagine bianche e senza nemmeno i numeri delle pagine. Pagine a righe e basta che se credeva di fare colpo questo "analista politico" del m..ga ha dimostrato di essere un vuoto a perdere. Lui. Lo restituisco", scrive una signora che ha acquistato il libro senza leggere l'avviso. Ma c'è anche chi si complimenta con l'autore, definendo la sua trovata "geniale".

L'autore del libro si chiama Alex Green, che potrebbe essere usato come uno pseudonimo, e che sulla copertina del volume dedicato a Matteo Salvini si definisce "analista politico". Cliccando sul suo nome su Amazon si scopre che è autore anche di due altri libri in inglese: uno sul giardinaggio e un altro sugli Stone Roses, un gruppo musicale britannico attivo negli anni Ottanta-Novanta. Ma non è detto che i due Alex Green siano la stessa persona.

