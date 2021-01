La sfida di Conte e l'appello ai volenterosi: countdown al voto del Senato

Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, il premier Conte è alla prova del Senato, dove oggi sarà più arduo ottenere il bis. In corso il dibattito, mentre il voto previsto in serata. «Con la pandemia si è elevato il senso di unità del governo, si sono elevate le ragioni dello stare insieme», ha detto il premier, respingendo le accuse di «immobilismo» e sottolineando che «è complicato governare con chi mina continuamente l’equilibrio politico». Ha poi ribadito l’invito ai «volenterosi» e l’impegno per una revisione della legge elettorale in senso proporzionale, perché il maggioritario «crea instabilità», ed ha proposto una "revisione meditata del titolo V della Costituzione» sul rapporto Stato-Regioni.

Concluse le comunicazioni del presidente del Consiglio, nell’Aula del Senato è iniziata la discussione generale. Sono 45 al momento i senatori iscritti a parlare. Alle 16,30 la seduta sarà sospesa per un’ora per consentire la sanificazione dell’Aula. Alle 17,30 è prevista la replica del premier che precederà le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama, che dovrebbe iniziare alle 18. L’esito dello scrutinio dovrebbe essere annunciato alle 20,30. Tra gli iscritti a parlare in discussione generale, anche il senatore a vita Mario Monti, Emma Bonino, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, e Matteo Renzi, leader di Italia viva. Otto gli interventi previsti per le dichiarazioni di voto. Per Italia viva interverrà Teresa Bellanova, ex ministro dell’Agricoltura, Andrea Marcucci, presidente dei senatori del Pd, e Matteo Salvini, segretario della Lega.

© Riproduzione riservata