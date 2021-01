Basso profilo, effetto inchiesta sulla crisi a Roma: l’Udc (senza Cesa) in ordine sparso

Un dato appare certo: Catanzaro torna a essere l’epicentro della politica nazionale. A quasi tre lustri di distanza dall’inchiesta Why Not, condotta dall’allora pm Luigi de Magistris - lo stesso che oggi è in corsa per conquistare la presidenza della Regione -, che determinò la caduta del governo Prodi, un’altra indagine condotta dai magistrati del capoluogo calabrese rischia di squassare i fragili equilibri dell’attuale Parlamento. Già, perché il coinvolgimento di Lorenzo Cesa nel procedimento “Basso profilo” potrebbe rendere più complesso il lavoro del premier Giuseppe Conte e dei suoi negoziatori, sempre a caccia di una quarta gamba per la maggioranza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata