Perché Conte si dimette. L'ora dei Responsabili e... di Renzi

Perché Conte si dimette? E' la domanda che si pongono in queste ore tutti gli italiani. La risposta più ovvia: questo Governo è arrivato al capolinea. A una settimana dal voto del Senato che ha certificato l'esistenza di una maggioranza troppo traballante per reggere il voto sulla relazione del ministro della Giustizia e quelli che sarebbero venuti dopo, il premier è costretto a cedere al pressing insistente che indicava le dimissioni come l'unica strada percorribile per evitare la debacle in aula e provare la carta del Ter (un terzo Governo guidato dal professore), allargando la maggioranza.

Questa mattina Giuseppe Conte ha riunito i ministri del suo secondo governo e comunicherà al Cdm la volontà di dimettersi. Subito dopo si recherà al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con una mossa assolutamente inedita, palazzo Chigi annuncia il programma la sera prima: sarà una lunga notte di trattative, poco più di dodici ore a disposizione per dimostrare che un Conte ter può esistere. Nonostante le spinte che arrivano per un esecutivo di unità nazionale, patriottico o comunque che tenga dentro più gente dello schema attuale. Anche in nome dell'emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid. Fare presto è l'imperativo: le consultazioni, a quanto si apprende, potrebbero partire mercoledì pomeriggio, per avere il nuovo incarico entro l'inizio della prossima settimana.

"Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca credibilità e stabilità per affrontare le grandi sfide che l'Italia ha davanti", scrive su Twitter Nicola Zingaretti. "Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco", è l'endorsement del ministro della Salute, Roberto Speranza, di Leu. Sarà formalmente crisi, dopo settimane di pre-crisi: la speranza di Conte è che il Capo dello Stato gli dia ancora fiducia e gli affidi un mandato esplorativo per tentare di costruire una nuova maggioranza. Ma non è detto. L'ipotesi che circola negli ambienti parlamentari è che Mattarella dia il via alle consultazioni mercoledì pomeriggio - al mattino è in programma la Giornata della Memoria - per proseguire nella giornata giovedì.

La giornata è convulsa. Il premier, silente da giorni, si chiude a palazzo Chigi in una fitta serie di incontri sul Recovery plan, con Confindustria, e le altre Conf datoriali. Un occhio è sempre al telefono e alle trattative in corso. Non passa inosservata l'ex ministra Iv Teresa Bellanova, "temo che sarà difficile votare diversamente da no la relazione di Bonafede". Né il no dell'Udc che però apre: "Del Conte-ter di cui si sente parlare non sappiamo nulla, dicci cosa sarà il Conte-ter, e allora ne riparliamo", dice Paola Binetti.

E' ormai lampante che, se si andasse alla conta, stavolta significherebbe perdere. E dunque non resta che giocare l'ultima carta, incassando il sostegno del segretario Nicola Zingaretti al Ter. I Dem però nel corso della giornata rumoreggiano, il pressing per le dimissioni e l'apertura della crisi va avanti da giorni. Si inizia a parlare di salite al Colle, l'agenda del premier indica un 'buco' tra le 16 e le 17 quando è convocato il Forum del Terzo Settore. Nel frattempo il M5s convoca una riunione Crimi-ministri, lo stesso fa il Pd che è costretto a smentire: fonti del Nazareno fanno sapere che il partito democratico "non ha chiesto e non sta chiedendo a Conte di andare al Quirinale". Il tempo passa e da Chigi non esce nessuno, una riunione del Cdm data come "probabile" in serata non viene mai convocata. "Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l'unico sbocco di questa crisi scellerata. Un passaggio necessario all'allargamento della maggioranza", sentenziano i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri.

Basterà per radunare i Responsabili? E per riportare Italia Viva al tavolo? Bisognerà vedere chi risponderà all'appello da Udc, FI e gli altri centristi, e come verranno si intende redistribuire le caselle dell'esecutivo, con i pentastellati che sarebbero pronti a sacrificare il "divisivo" Bonafede. La sua relazione intanto finirà nel cassetto, perché un governo dimissionario non può essere impegnato politicamente da una risoluzione del Parlamento, in quanto resta in carica solo per gli affari correnti e urgenti. E del resto ci sono venti giorni per la presentazione della relazione sulla giustizia a partire dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, che cade venerdì.

Responsabili al lavoro su gruppi in vista consultazioni

Responsabili a lavoro per formare i gruppi sia alla Camera che al Senato. Alla Camera - spiega chi sta lavorando al dossier sui numeri - il nuovo gruppo è in dirittura d’arrivo, ma si accelera anche a palazzo Madama, in vista delle consultazioni. Attivi soprattutto i componenti del Maie. Ne farebbero parte gli ex FI Sandra Lonardo, Maria Rosaria Rossi, Andrea Causin, gli ex M5s Gregorio De Falco, Saverio De Bonis, Luigi Di Marzio e Maurizio Buccarella. E gli esponenti del Maie Adriano Cario e Ricardo Merlo. Si sta lavorando in queste ore non solo ai numeri ma anche per risolvere il problema del simbolo al Senato. «Ma - sottolinea un esponente del Pd - non ci sono ancora numeri aggiuntivi. E’ necessario che si superi questa contrapposizione tra Conte e Renzi, occorre 'spersonalizzarè la partita e far tornare la politica».

