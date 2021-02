Conte ter, fumata nera. M5s a Renzi: no alla sostituzione dei ministri Bonafede e Azzolina

Fumata nera questo pomeriggio a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza per cercare un’intesa sulla nascita di un governo Conte ter. A quanto apprende l’ANSA da fonti di Italia viva, sia sui temi che sulla squadra, dal Mes al ruolo di Arcuri, non si sarebbero registrate le aperture attese. In particolare, secondo le stesse fonti, Crimi avrebbe detto no alla richiesta di sostituire i ministri Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. In più, sarebbe stato «posto un veto» su Teresa Bellanova al ministero del Lavoro.

«Ci sono state discussioni approfondite su gran parte del programma, rimangono delle distanze, ma noi siamo fiduciosi che queste distanze possano essere collaterali da chi riceverà il mandato». Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, lasciando la sala della Lupa di Montecitorio. «Io penso che queste distanze siano colmabili», aggiunge.

