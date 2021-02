Governo Draghi, Di Maio apre: "Capisco gli umori M5s, ma serve maturità"

Luigi Di Maio apre a un governo guidato da Mario Draghi. «Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. È legittimo - afferma il ministro degli Esteri - Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo. Ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese».

© Riproduzione riservata