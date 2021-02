Grillo: "Mi aspettavo banchiere di Dio e invece Draghi è un grillino". E chiede ministro "ecologico"

Dopo le consultazioni con il presidente incaricato, Beppe Grillo è intervenuto sulla pagina del Movimento 5 Stelle per parlare dell’incontro, rivolgendosi direttamente agli attivisti: «Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino – ironizza il comico, che poi si fa serio -. Vi chiedo un attimo di pazienza, sentiamo cosa dice pubblicamente. Abbiamo parlato di reddito di cittadinanza e ha detto che è una grande idea, che adesso ci vuole per la pandemia. Ha detto che abbiamo cambiato la politica in questo paese con l’onestà e abbiamo fatto un mezzo miracolo… Io ho parlato e mi ha ribadito il concetto dell’ambiente, del reddito e del recovery fund. Sembra che ci sia, seguiamo un po’ questa persona, aspetterei un attimo a fare delle domande a cui voi dovrete dare delle risposte, poi sarete voi a decidere».

Il superministero della transizione ecologica, con le competenze di Ambiente e Sviluppo, è il nodo che il M5s indica come cruciale per sciogliere la sua riserva sul sostegno al governo Draghi. Beppe Grillo lo spiega esplicitamente sui suoi profili social e a quanto si apprende è proprio su questo tema che il Movimento attende già oggi «un segnale» da parte del premier incaricato al termine delle consultazioni con le parti sociali.

Subito dopo potrebbero partire le votazioni su Rousseau, per chiedere agli iscritti se sono favorevoli o meno a un sostegno pieno al nascente esecutivo. A quel punto, sciolto il nodo politico del perimetro della maggioranza, al premier non resterebbe che stilare la lista dei ministri. Ma secondo alcuni la votazione sulla piattaforma potrebbe subire un ulteriore slittamento, nonostante le proteste di molti iscritti. E a quel punto il premier incaricato potrebbe procedere con il suo percorso, dialogando con il M5s ma senza farsi frenare troppo a lungo. Il dilemma dovrebbe essere sciolto stasera, e da quello dipenderà se il giuramento del nuovo esecutivo si terrà entro sabato o se slitterà alla prossima settimana.

