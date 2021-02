Chi è Maria Stella Gelmini, ministra degli affari generali e autonomie

Fedelissima di Berlusconi fin dalla discesa in campo del Cavaliere, Maria Stella Gelmini torna al governo 10 anni dopo l’ultima esperienza, quella da ministro dell’Istruzione, e va a sedersi in un ministero senza portafoglio che in questo anno di emergenza dovuta alla pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nel raccordo tra lo Stato e le Regioni: quello degli Affari regionali e autonomie. «Draghi può farcela se non rifà un Conte bis - ha detto ad Open qualche giorno fa - Forza Italia con Pd e M5s solo per emergenza, non saremo alleati».

Ecco la nuova squadra di governo presentata da Mario Draghi FOTO Dario Franceschini ministro della Cultura Andrea Orlando ministro del Lavoro Marta Cartabia ministra della Giustizia Luciana Lamorgese ministra dell’Interno Federico D’Incà ministro dei rapporti con il Parlamento Vittorio Colao ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale Renato Brunetta ministro della Pubblica amministrazione Maria Stella Gelmini ministra degli Affari generali e Autonomie Mara Carfagna ministra al Sud e Coesione Territoriale Fabiana Dadone ministra alle politiche giovanili Elena Bonetti ministra alle Pari opportunità e alla famiglia Erika Stefani ministra alla Disabilità Massimo Garavaglia ministro del Turismo Luigi Di Maio ministro degli Esteri Lorenzo Guerini ministro della Difesa Daniele Franco ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ministro dello sviluppo economico Roberto Cingolani ministro alla transizione ecologica Stefano Patuanelli ministro all’agricoltura Enrico Giovannini ministro alle infrastrutture e trasporti Patrizio Bianchi ministro dell’istruzione Cristina Messa ministra dell’università Roberto Speranza ministro della Salute Roberto Garofoli sottosegretario alla presidenza del consiglio

Nata a Leno, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 1973, liceo classico in una scuola di preti, la capogruppo di Forza Italia alla Camera si è laureata in giurisprudenza specializzandosi in diritto amministrativo. E subito dopo ha bruciato le tappe della politica: presidente del club azzurro di Desenzano dal '94; nel 1998 prima degli eletti alle amministrative ricoprendo, fino al 2002, la carica di Presidente del consiglio del comune di Desenzano; dal 2002 assessore al territorio della provincia di Brescia; nell’aprile 2005 entra nel consiglio regionale della Lombardia; il mese dopo Berlusconi decide di nominarla coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, carica che ha ricoperto fino a quando nel maggio del 2008 a 35 anni è diventata ministro, il più giovane responsabile dell’Istruzione che ci sia stato in Italia. Tra il 2008 e il 2010 firma la riforma della scuola, quella che introduce tra l'altro il maestro unico alle elementari e due nuovi licei, scienze umane e musicale e coreutico. Nella sua bio su Twitter, però, prima della carriera politica viene la sua storia personale.

«Avvocato e mamma di Emma. Capogruppo Fi alla Camera, consigliere comunale a Milano». L'ultimo tweet è di ieri: «E' la giornata delle donne nella scienza, istituita dall’Onu per superare stereotipi e pregiudizi che rendono le carriere femminili un percorso ad ostacoli. Non sprechiamo l’occasione del Recovery Plan per potenziare materie Stem e risolvere disparità di genere». Sul suo blog personale, invece, l’ultimo messaggio riguarda uno dei temi più importanti che il governo dovrà affrontare, la pandemia e i vaccini. «Sul piano vaccini non c'è tempo da perdere - scrive - Potenziare la campagna vaccinale in questo momento è la priorità, gli italiani hanno diritto ad informazioni chiare. Su questo Forza Italia sarà determinata». Ora è al governo con chi quella campagna finora l’ha gestita, Roberto Speranza, confermato ministro della Salute.

