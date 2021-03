Pd, Enrico Letta candidato alla segreteria del Pd

«Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici». Così Enrico Letta in un video su twitter. «Io non cerco l’unanimità, ma la verità nei rapporti fra di noi per uscire dalla crisi e guardare lontano. Aprirò un dibattito in tutti i circoli» ha continuato Letta in un messaggio sui social. «Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima». «Con Enrico Letta avanti insieme. Saprà ricostruire l’unità del partito, dettare un’agenda riformista e riunire i progressisti e democratici italiani. In bocca al lupo». Lo scrive in un post il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue, Enzo Amendola.

