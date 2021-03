Incontro Letta-Conte: si apre un cantiere Pd-M5s. Confronto anche sulle amministrative

«E' stato un incontro molto proficuo, cordiale. Si apre un cantiere dove prevarrà il dialogo, un confronto costante per soluzioni comuni per il paese». Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (M5S) al termine del colloquio con il segretario del Pd, Enrico Letta. Si sta lavorando «per confrontarsi costantemente e creare la giusta sinergia perchè chi va da solo rischia di essere meno efficace ed efficiente». E questo anche «a partire dalle prossime amministrative: c'è la volontà di un confronto per soluzioni ancora più efficaci ai problemi delle comunità territoriali».

