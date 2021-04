Incontro tra Crimi e Letta, volontà di proseguire insieme alle prossime comunali

Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Quello tra Crimi e Letta, spiegano fonti del M5S, è stato un «confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune avviato già a partire dal governo Conte II».

Si è parlato delle prossime elezioni amministrative, rispetto alle quali «da parte del Movimento è stata ribadita la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, come dimostrato anche recentemente dall’ingresso di portavoce M5s nelle giunte di Lazio e Puglia, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò non dovesse avvenire - viene aggiunto - ciò non inciderebbe sul percorso comune già avviato»

