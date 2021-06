Letta: "Dobbiamo accogliere migranti, serve manodopera". Occhiuto: "Messaggio sbagliato"

«C'è una questione molto importante: dobbiamo capire che in molti campi probabilmente c'è bisogno di manodopera che viene dall’immigrazione. Dobbiamo renderci conto che i giovani italiani sono pochissimi, troppo pochi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo concepire il nostro futuro in modo diverso, con maggiore capacità di accoglienza e determinazione». Lo ha detto nei giorni scorsi il segretario del Pd, Enrico Letta.

Ma queste parole non sono piaciuti a tutti: «Nuova proposta finto-progressista di Enrico Letta. Secondo il segretario del Partito democratico "i giovani italiani sono pochissimi", "il nostro sistema imprenditoriale ha bisogno di manodopera" e quindi dobbiamo aprire sempre più le porte all’immigrazione "con una maggiore capacità di accoglienza e integrazione". Un messaggio sbagliato e pericoloso, che non dà fiducia ai nostri ragazzi, un "prego accomodatevi, venite tutti in Italia che c'è postò devastante per il nostro Paese. La strada non è quella di spalancare le frontiere senza alcuna regola, ma bensì quella di costruire opportunità di lavoro per i giovani, investendo sulla formazione tecnica specializzata, sull'industria, sulle eccellenze del Made in Italy, in modo particolare nelle Regioni del Mezzogiorno. Le imprese devono avere convenienza ad assumere e dobbiamo metterle nelle condizioni di farlo, anche attraverso la valorizzazione delle figure professionali più richieste dal mercato. La deriva sinistrosa dei Dem vuole portarci indietro di 50 anni; noi, invece, vogliamo guardare al futuro con ottimismo e speranza». Lo ha affermato in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

