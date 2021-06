Pd, Letta: ora avanti con le agorà democratiche

«Non ci bastano più le primarie, vogliamo andare oltre, lanceremo le agorà democratiche, oggi incontro tutti i gruppi parlamentari, per cui per sei mesi attraverso una piattaforma digitale mutuata da quella della Conferenza sul futuro dell’Europa, discuteremo sul futuro della democrazia, della forma partito, dell’uso del digitale e dei contenuti per il programma di governo del futuro». Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta a Radio anch’io su Radiouno.

«Sono molto contento di quel che è successo domenica, in una giornata in cui in Francia c'è stato record assoluto di non partecipazione, noi abbiamo avuto risultati molto importanti con più elettori del passato alle primarie, che sono un momento in cui si sceglie» ha detto Letta, che ha ribadito: «La partecipazione è il nostro dna di essere partito democratico e di popolo e saremo sempre così».

© Riproduzione riservata