Conte apre alla mediazione: "Bene ma restino i miei punti fermi"

Ben venga il tentativo di mediazione, per rilanciare il Movimento ed evitare scissioni, ma restino fermi alcuni principi fondamentali. E’ la sintesi del ragionamento riportato da fonti vicine a Giuseppe Conte. L’ex premier, fanno notare, non può che valutare positivamente il tentativo di mediazione in atto, dal momento che lui stesso ha sempre lavorato per trovare una sintesi e per evitare spaccature e scissioni. Ben venga questo tentativo, di cui Conte era stato preventivamente informato, se utile a rilanciare il M5s e a dar vita a un nuovo corso, tenendo fermi però quei principi fondamentali su cui si è già espresso con chiarezza.

«E' un momento politicamente delicato, e proprio perché è delicato bisogna parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune. Io ci credo, come tantissimi. Non è semplice ma troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto, che esiste da dieci anni e ha dato tre governi a questo Paese. E ha accompagnato l’Italia in una processo di transizione e cambiamento, al di là della tragica pandemia. Sono dieci anni che si parla di cambiamenti e tanti sono da iniziare ancora», è la frase completa dedicata alle vicende interne al Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. L’esponente pentastellato dribbla poi la domanda di Nunzia De Girolamo, che lo intervista, se cioè sia tra i saggi scelti per dirimere le controversie sullo statuto e tra Grillo e Conte. Allo stesso modo, lasciando il convegno, evita di rispondere ai cronisti che lo inseguono.

