Coronavirus, Berlusconi sui vaccini: "Sì all'obbligo per professori e medici"

«Sono assolutamente favorevole all’obbligo vaccinale per professori e medici. Rispetto le opinioni altrui, del resto se fossimo sempre d’accordo saremmo nello stesso partito».

Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con la festa della Lega in corso di svolgimento a Milano Marittima con il dialogo tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ed il giornalista della Rai, Bruno Vespa.

«Il green pass è uno strumento e sull'efficacia dei singoli strumenti si può discutere e si possono anche avere opinioni differenti, che io naturalmente rispetto. Del resto se fossimo d’accordo su tutto saremmo già da tempo lo stesso partito. Un percorso che come sapete io auspico ma che va costruito con pazienza guardando il futuro». «Il Paese deve ripartire, il mondo deve ripartire, nuove chiusure, nuovi lockdown sarebbero una sciagura da evitare a tutti i costi - ha concluso -. La scuola deve poter funzionare in presenza, con i ragazzi in classe, senza diventare per questo un focolaio di nuovi contagi».

Collegato telefonicamente, Berlusconi ha inoltre incoronato Salvini come leader del centrodestra.

