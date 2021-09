Chi è Mario Socrate, il candidato del M5S che ha offeso la Meloni. Le scuse di Conte

Fratelli d’Italia è pronto ad "adire alle vie legali» contro Mario Socrate, candidato del Movimento 5 stelle per i suoi post con «gravissime, volgari e inqualificabili parole di odio (Solo una Cagna può cavalcare una tragedia!!!) rivolte a Giorgia Meloni via Facebook», come le ha definite la coordinatrice lombarda del partito Daniela Santanchè, che ha chiamato in causa il presidente pentastellato Giuseppe Conte. I commenti non sono più visibili ma il presidente del circolo locale di Fdi Massimiliano Nardi ha spiegato in una nota a cui cui ha anche allegato alcune immagini dei post, che sono stati acquisiti dal partito nazionale che «sono stati acquisiti dal partito a livello nazionale, il quale sta ora valutando l'eventualità di adire le vie legali, riservandosi di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela dell’immagine e della persona della presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Come ovviamente a tutela del partito stesso. E ovviamente, diremmo soprattutto, per rimediare all’inaccettabile mancanza di rispetto verso tutte le donne».

Le scuse dell'ex premier

"Le parole hanno un peso, per tutti. Soprattutto per chi sceglie di intraprendere un percorso all’interno delle Istituzioni. Ancora di più per chi questo percorso sceglie di farlo con il Movimento 5 Stelle", ha affermato Giuseppe Conte. "Non possiamo più considerarlo un nostro candidato, con tutte le conseguenze che questo comporta".

© Riproduzione riservata