Primo incontro Prodi-Santori: la sardina a pranzo dal Professore

"Siamo stati tanto chiacchierati ma non ci eravamo mai chiacchierati". È iniziata così la telefonata tra Romano Prodi e Mattia Santori, che si è conclusa con l'invito a pranzo nell'abitazione bolognese del Professore. Un incontro a tavola, come nella tradizione emiliana, insieme a Flavia Franzoni, moglie del Professore, e Jasmine Cristallo, portavoce nazionale del movimento 6000sardine, in un clima cordiale, affettuoso e informale. Per conoscersi per la prima volta, parlare di politica e di Bologna, scherzare su una relazione che in molti davano per scontata.

“L’ospitalità affettuosa che Romano e Flavia ci hanno riservato è un dono prezioso. Sono due persone che conoscono la storia di questa città e che attraverso le loro azioni hanno dimostrato e dimostrano tuttora la passione per la nostra comunità. È stato un ottimo incontro, speriamo ne seguano altri”, ha commentato Santori, che ha dato notizia dell’incontro postando una foto sui social.

