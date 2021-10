Comunali 2021, Salvini "sconfitto" nei ballottaggi attacca i giornalisti

«Gli elettori hanno sempre ragione, se a Roma ha vinto Gualtieri, buon lavoro a Gualtieri, se a Trieste ha vinto Di Piazza, buon lavoro a Di Piazza. A Cosenza c'erano due Caruso, quindi buon lavoro a Caruso, a prescindere. Però se uno viene eletto sindaco da una minoranza della minoranza, evidentemente è un problema, non per un partito ma per la democrazia». E’ quanto dichiarato da Matteo Salvini, che ha incontrato i giornalisti a Catanzaro, commentando i ballottaggi.

«Io penso - ha aggiunto - al ruolo dei politici ma anche dei giornalisti, esclusi i presenti, se penso all’ultimo mese di campagna elettorale tra primo e secondo turno quando si parla di vicende private di qualcuno, di abitudini sessuali, di assalti fascisti».

